«Человек-амфибия» Владимир Коренев заявил о желании сняться у Тарантино

Народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия», поблагодарил режиссера Квентина Тарантино за лестный отзыв и заявил, что с удовольствием снялся бы в его фильме.

«Передавайте от меня привет Тарантино. Скажите, что он тоже мне очень нравится. Он забавный, интересный, неожиданный человек. Ведет себя очень интересно. Индивидуальность очень яркая такая и в жизни, и в кино. Конечно, я с удовольствием бы снялся у него», – сказал Коренев РИА «Новости».

Голливудский режиссер прибыл в Москву на премьеру фильма «Однажды...в Голливуде», на пресс-конференции он заявил, что в детстве обожал советский фильм режиссеров Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского про «Человека-амфибию» и пересматривал его много раз. Владимир Коренев сыграл главную роль Ихтиандра.

«Если ему нравится, то это можно считать комплиментом для себя. От Тарантино комплимент я слышу впервые. А вообще, очень много было комплиментов от разных людей по поводу этого фильма, которые слышал за свою жизнь», – отметил актер.

Премьера девятого фильма Тарантино назначена на среду 7 августа, а во вторник министр культуры Владимир Мединский провел для Тарантино экскурсию по Кремлю.