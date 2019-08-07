Тарантино признался в обожании одного из советских фильмов

Голливудский режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве признался, что в детстве обожал советский фильм «Человек-амфибия».

«Я маленьким много раз смотрел фильм «Человек-амфибия». Я обожал его, я не знал, что он русский», – передает РИА «Новости» слова Тарантино.

В Москву Тарантино приехал, чтобы представить свой новый фильм «Однажды... в Голливуде». Во вторник министр культуры Владимир Мединский встретился с голливудским режиссером и показал ему Кремль.

Между тем, журналистка «Эха Москвы» Ксения Ларина удивилась приезду Тарантино в Россию, заподозрив, что он «не понимает, что происходит в этой стране».

Фильм «Человек-амфибия» режиссеров Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского вышел в 1961 году. Он снят по одноименному научно-фантастическому роману Александра Беляева. Картина рассказывает о появлении таинственного «морского дьявола» – им оказывается двоякодышащий юноша Ихтиандр, созданный благодаря научному эксперименту.

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