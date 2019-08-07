RT в седьмой раз номинировали на Emmy

Телеканал Russia Today вышел в финал международной премии Emmy с серией спецрепортажей о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

RT получил седьмую номинацию на телевизионную премию Emmy в категории «Новости», сообщается на сайте телеканала.

Отмечается, что корреспонденты работали на месте событий, освещая истории пострадавших людей и их родственников, а также стихийные митинги, последовавшие за пожаром.

Церемония вручения наград Emmy International состоится 24 сентября в Нью-Йорке.

Напомним, телеканал RT в седьмой раз номинирован на международную премию Emmy. В прошлом году в финал в категории «Новости» вышли репортажи из иракского города Мосул, где произошли масштабные разрушения в результате авиаударов войск западной коалиции. В 2017 году RT America впервые был номинирован на Emmy.