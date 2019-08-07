Комбинат питания «Кремлевский» подал иск к Киркорову

ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» Управления делами президента России подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании около 82 тыс. рублей с Филиппа Киркорова, следует определения суда.

В определении указано, что иск поступил 1 августа и будет рассмотрен в упрощенном порядке, то есть без вызова сторон и проведения судебного заседания.

«Это юридические отношения между нами и им. Вот и все», – передает РИА «Новости» слова гендиректора комбината питания «Кремлевский» Александра Мещанского.

Пресс-секретарь управделами президента, в структуру которого входит комбинат питания «Кремлевский», Елена Крылова уточнила, что иск к известному российскому артисту подан в связи с неуплатой затрат на обеспечение питания для труппы певца во время репетиций концертов в прошлом году.

По словам Крыловой, в прошлом году, когда Киркоров давал концерты в Кремле, были также организованы репетиции труппы. «Был составлен договор о предоставлении питания участникам труппы, акты с просьбой оплатить долг за продуктовое обслуживание команды направлялись в течение года, однако этого не произошло», – сказала Крылова.

Она добавила, что комбинат питания не является частной структурой и в управделами надеются на урегулирование спора. «Мы надеемся, что стороны правильно всё поймут и это не приведет к скандалу, поскольку уважительно относимся к творчеству Филиппа Бедросовича», – добавила она.

Напомним, 21 марта 2018 года Савеловский суд Москвы отклонил иск адвоката французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ, просившего взыскать 15,5 млн рублей с Киркорова за якобы плагиат песни Helwa ya Baladi, зарегистрированной в авторском обществе Франции в 1978 году и впервые исполненной Далидой в декабре 1979 года.