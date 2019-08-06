Многодетная россиянка подала иск в ЕСПЧ после выдворения ее супруга-иммигранта из страны

Многодетная мать из Пермского края подала заявление в Европейский суд по правам человека после того, как ее супруга, гражданина Таджикистана, выдворили из России, а семья осталась без средств к существованию, об этом сообщил аппарат уполномоченного по правам человека в регионе Павла Микова.

«При вынесении судебного постановления, судья не принял во внимание доводы о наличии малолетних детей в России и необходимости их воспитания в полной семье. Суд не принял во внимание и обстоятельств, по которым [гражданин Таджикистана] Ф. оказался в положении иностранного гражданина, находящегося без законных оснований на территории РФ», – говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Отмечается, что мать проживает с тремя детьми шести месяцев, четырех и пяти лет. Семейство живет «практически без средств к существованию» в полуразобранном доме без водоснабжения.

Отец детей был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Уклонение выезда из РФ по истечении определенного срока пребывания» и выдворен за пределы Российской Федерации.

В тексте уточняется, что женщина, «исчерпав все внутренние средства защиты прав», при содействии помощника уполномоченного подала заявление в Европейский суд по правам человека. Информация о регистрации заявления получена.

Ранее власти Таганрога назначили многодетной матери выплату в 47,5 рубля, свое решение о выделении такого пособия они обосновали разницей между прожиточным минимумом и среднедушевым доходом семьи.