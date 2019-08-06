Президент России Владимир Путин прибыл в Сочи, где он посетит образовательный центр «Сириус», а также встретится с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и членами семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области.

Путин начнет работу с посещения образовательного центра «Сириус», где осмотрит построенный в марте корпус «Школа» площадью 9 тыс. квадратных метров. Здание оборудовано с использованием самых передовых технологий, здесь будут обучать по профильным программам центра. Также предусмотрено обучение детей из инженерно-математических и химико-биологических классов, передает ТАСС.

После этого он проведет заседание попечительского совета Образовательного фонда «Талант и успех». На заседании обсудят дальнейшее развитие «Сириуса».

Затем Путин отправится в свою рабочую резиденцию «Бочаров ручей». Там он проведет беседу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. Переговоры пройдут в канун 11-летней годовщины признания независимости Абхазии (26 августа 2008 года) и установления дипломатических отношений (9 сентября 2008 года). Будут обсуждаться текущее состояние и перспективы расширения сотрудничества двух стран.

В конце рабочего дня Путин встретится с членами семей, которые пострадали от наводнения в Иркутской области. Сейчас они отдыхают в сочинском оздоровительном комплексе «Дагомыс». Поручение организовать для детей из этих семей отдых в летних лагерях по всей стране Путин дал на совещании 29 июня. 19 июля Путин встретился с пострадавшими в Иркутской области и предложил отправить несколько семей с детьми в «Дагомыс». Этот комплекс находится в ведении Управделами президента.