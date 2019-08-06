Гурцкая: Проверявших якутского физрука-педофила психиатров нужно наказать

Необходимо наказать психиатров, которые при приеме на работу не увидели отклонений у учителя физкультуры, позже осужденного за связь с 13-летней девочкой, заявила газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Диана Гурцкая.

Суд в Якутии приговорил к 20 годам колонии учителя физкультуры, который на протяжении полугода насиловал 13-летнюю школьницу. О преступлении стало известно, когда родители прочитали переписку девочки с учителем.

«Страшно, что даже самое жёсткое наказание не остановит таких маньяков. Они больны, но возникает резонный вопрос, как люди с психическими патологиями устраиваются на работу в образовательные учреждения. Напомню, помимо справки об отсутствии судимости, для работы в школе нужно заключение психиатра и нарколога», – напомнила Гурцкая.

На практике это достаточно формальные процедуры, хотя они не должны быть такими, уверена артистка. «Считаю, что нужно привлечь к ответственности тех врачей, которые дали извращенцу справку о возможности преподавать. Может быть, это станет уроком для других», – заявила Гурцкая.

Установка камер в помещениях школы не поможет в защите детей, уверена певица, поскольку преступник просто выберет более укромное место.