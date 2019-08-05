В московском фитнес-клубе взорвался баллон с хлором

Взрыв баллона с хлором произошел в фитнес-клубе в Москве, сообщили СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах.

Баллон взорвался в подвальном помещении, произошел выброс опасного вещества, передают «Народные новости».

Погибших и пострадавших нет.

РЕН ТВ передает, что во время чистки бассейна «произошла утечка» хлора.

Как сообщили в МЧС, спасатели проверяют информацию о разгерметизации емкости в фитнес-клубе, передает «Интерфакс».

По данным СМИ, инцидент произошел в клубе «СССР».