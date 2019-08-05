Названа доля россиян с зарплатой выше 75 тыс. рублей

Зарплату выше 75 тыс. рублей в месяц получают лишь 12% россиян, наибольшая доля сотрудников с высокой зарплатой зафиксирована в добывающей отрасли.

«В большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты собственного исследования.

При этом средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и сейчас составляет 30 тыс. рублей.

Большинство из высокооплачиваемых работников трудятся в пяти сферах, но наибольшая доля приходится на отрасль «Добыча полезных ископаемых». В первую очередь высокие зарплаты у нефтяников, газовиков, а также у шахтеров.

Вторая такая отрасль – «Рыболовство и рыбоводство». У 34% работников этой сферы месячная заплата 75 тыс. рублей. При этом это малочисленная отрасль, в ней заняты менее 100 тыс. человек.

Следом идут финансовая отрасль, IT и связь, а также «Профессиональная, научная и техническая деятельность».

Отраслью-аутсайдером оказалась «Легкая промышленность». Также достаточно большая доля (более 21%) сотрудников с низкими зарплатами наблюдается в сферах образования, сельского хозяйства и туризма.

Исследование основано на данных по средним зарплатам за период с 1 мая 2018 года по 1 мая 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. Учитывался заработок постоянных сотрудников крупных и средних организаций.

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