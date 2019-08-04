Сафронов рассказал о «поросячьем хамстве» соседки

Художник Никас Сафронов рассказал, как его квартиру-мастерскую затопило по вине соседки. В результате инцидента пострадали более 200 картин, привезенных для выставки, а также свыше 100 экземпляров из первого тиража книги стихов актера Валентина Гафта, написанных по мотивам картин художника.

Сафронов заявил, что виновники произошедшего не оказали ему никакой помощи. По его словам, соседка сказала о плохом самочувствии и захлопнула перед ним дверь, даже не принеся извинений.

«Это называется хамством. Свиным хамством, поросячьим», – заявил художник телеканалу «Рен ТВ».

Сафронов добавил, что соседи должны помогать друг другу, поскольку сами однажды могут оказаться в трудной ситуации.

В феврале Сафронов прокомментировал пожар в доме на Никитском бульваре в Москве, где проживал его брат.