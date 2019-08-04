Климкин спрогнозировал исход половины населения Украины

Глава украинского МИД Павел Климкин выразил мнение, что через несколько лет половина населения Украины будет находиться за рубежом.

«Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина – там», – заявил глава МИД Украины, слова которого приводит интернет-издание «Обозреватель».

В тоже время Климкин отметил, что главная ценность Украины – «это не земля и ресурсы, а исключительно люди». «Украинцы заслуживают свободу и на справедливость. Конечно, важно и благосостояние», – заявил дипломат.

Ранее Климкин признал катастрофическое бегство граждан с территории Украины.

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко отмечал, что проблема трудовой миграции на Украине приняла масштабы национальной катастрофы.

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