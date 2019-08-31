Путин встретился с Кадыровым

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Польша озолотится на борьбе Украины с Газпромом

Хитрые поляки неплохо заработают на украинской газовой уязвимостиФото: Agencja Gazeta/Reuters
Поляки уверяют, что договорились продавать Украине газ из-за океана, который якобы на треть дешевле российского. Однако есть одна проблема. Это возможно только в случае остановки транзита российского газа через Украину. Стоит ли Киеву верить в сказочные истории поляков о дешевом американском СПГ и необходимости отказаться от транзита? Подробности...
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Как накормить кормильцев на Сахалине и Курилах

Территория осваивалась в режиме добычи всего хорошего на огромном далеком острове, напоминает Валерий ЛимаренкоФото: Сергей Кривошеев/РИА «Новости»
Один из самых восточных регионов РФ – Сахалинская область – обеспечивает страну миллиардами долларов экспортной выручки, имеет большой бюджет, но остается в числе рекордсменов по аварийному жилью и низкому качеству медицины. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснял, как врио главы Сахалина Валерий Лимаренко борется с этими парадоксами и будет ли у острова мост с материком.  Подробности...
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Шойгу готовит к бою беспилотники

Тяжелый беспилотник «Охотник» в ударном варианте испытают уже в 2023–2024 годахФото: function.mil.ru
России удалось существенно сократить отставание от США по беспилотным боевым самолетам. Армия уже использует легкие дроны-разведчики, сейчас проходят испытания тяжелые разведывательно-ударные БПЛА. США заявили, что F-35 станет последним пилотируемым истребителем, затем воевать будут только боевые дроны. Россия благодаря вовремя принятым министром обороны решениям тоже готовится к воздушным боям будущего. Подробности...
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Юбилей протестов напомнил о лицемерии властей Латвии

В 2009 году экономика Латвии буквально обрушилась, население впало в паникуФото: Ints Kalnins/Reuters
Ровно 10 лет назад латвийские власти разогнали митинг против закрытия больницы, а до того в Риге вспыхнули настоящие бои между оппозицией и полицией, действовавшей предельно жестко. Тем не менее Латвия имеет наглость регулярно «учить жизни» Россию, попрекая ее разгоном несогласованных акций. Пришло время напомнить Латвии о страницах ее собственной истории. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Не тревожьте тень ушедшей империи

Сергей Зацаринный, писатель
Нам пора забыть это дурацкое словосочетание – монголо-татарское иго. Во-первых, его – в привычном понимании – не было. Во-вторых, у нас давно одна страна, одна история, и мы – один народ. Подробности...
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Шоу «Слуга народа» продолжается в реале

Глеб Простаков, журналист
Эксперты по любым вопросам стали депутатами. Будет по-настоящему много шоу. Вся страна в буквальном смысле превратится в огромную съемочную площадку нового сезона сериала «Слуга народа». Подробности...
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Урбанина – чума нашего времени

Максим Соколов, публицист
Ориентация городского хозяйства на потребности продвинутой и передовой молодежи (самокаты, гипертрофированные пешеходные пространства, смузи, тусовки и всякая прочая движуха) довольно парадоксальна. Подробности...
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      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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              Путин встретился с Кадыровым

                 31 августа 2019, 14:31
              Фото: Алексей Никольский/ТАСС
              Текст: Ольга Никитина

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              Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Российский лидер отметил, что республика развивается достаточно хорошими темпами благодаря усилиям и талантам чеченского народа, а также настойчивым усилиям главы республики.

              Путин подчеркнул, что Чечня развивается достаточно хорошими темпами. «Мы с вами помним, в каком она была состоянии определенное количество лет назад. Ситуация поменялась просто кардинально благодаря усилиям и талантам чеченского народа, благодаря вашим настойчивым усилиям», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

              Президент обратил внимание, что Кадыров лично уделяет развитию региона «практически всю свою жизнь» и отметил вклад его отца, Ахмата Кадырова, в процветание республики. «Ваш отец когда-то посвятил всю свою жизнь Чечне, чеченскому народу, так и вы служите Чечне», – сказал Путин.

              Кадыров доложил президенту о ходе подготовки к 1 сентября. Он подчеркнул, что к началу учебного года в регионе 100-процентно готовы все 470 школ, в которые пойдут 282 тыс. учеников (33,8 тыс. детей – в первый класс). Глава Чечни заметил, что по первоклассникам показатели очень хорошие: «У нас рождаемость, как вы знаете, самая высокая». Кадыров добавил, что планирует обсудить с президентом проблему учебы в третью смену.

              Также глава региона сообщил, что валовый региональный продукт (ВРП) за 2018 год составил более 197 млрд рублей, инвестиции в основной капитал по итогам первого полугодия 2019 года выросли на 127%.

              Кадыров сообщил, что в республике будет создано еще 20 тыс. рабочих мест, так как на реализации находится 628 проектов стоимостью 228 млрд рублей. Он подчеркнул, что уровень безработицы, озабоченность которой ранее выражал глава российского государства, снизилась до 8%. «И я думаю, что в ближайшем будущем мы этот вопрос решим», – отчитался Кадыров.

              Он также заметил, что Чечня лидирующее место по зарплатам отдельных категорий бюджетников. «Мы даже входим в четверку регионов, которые удержали зарплаты бюджетников на уровне майских указов», – подчеркнул глава Чечни. «Не снижайте только», – предостерег Путин.

              По словам Кадырова, в рамках реализации национальных проектов ведется строительство и реконструкция более 100 объектов и экономики, и социальной сферы, 30 из которых уже практически готовы.

              Глава Чечни добавил, что благодаря поддержке федерального центра, региону удается не снижать темпов развития вопреки ограничениям со стороны стран Запада. «По всем показателям, которые необходимы, по удобству, созданию комфортной жизни мы занимаем лидирующие места», – подытожил Кадыров.

              Напомним, 23 августа в чеченском Шали открылась самая большая мечеть в Европе, она получила имя пророка Мухаммеда.

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