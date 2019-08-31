Путин встретился с Кадыровым

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Российский лидер отметил, что республика развивается достаточно хорошими темпами благодаря усилиям и талантам чеченского народа, а также настойчивым усилиям главы республики.

Путин подчеркнул, что Чечня развивается достаточно хорошими темпами. «Мы с вами помним, в каком она была состоянии определенное количество лет назад. Ситуация поменялась просто кардинально благодаря усилиям и талантам чеченского народа, благодаря вашим настойчивым усилиям», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Президент обратил внимание, что Кадыров лично уделяет развитию региона «практически всю свою жизнь» и отметил вклад его отца, Ахмата Кадырова, в процветание республики. «Ваш отец когда-то посвятил всю свою жизнь Чечне, чеченскому народу, так и вы служите Чечне», – сказал Путин.

Кадыров доложил президенту о ходе подготовки к 1 сентября. Он подчеркнул, что к началу учебного года в регионе 100-процентно готовы все 470 школ, в которые пойдут 282 тыс. учеников (33,8 тыс. детей – в первый класс). Глава Чечни заметил, что по первоклассникам показатели очень хорошие: «У нас рождаемость, как вы знаете, самая высокая». Кадыров добавил, что планирует обсудить с президентом проблему учебы в третью смену.

Также глава региона сообщил, что валовый региональный продукт (ВРП) за 2018 год составил более 197 млрд рублей, инвестиции в основной капитал по итогам первого полугодия 2019 года выросли на 127%.

Кадыров сообщил, что в республике будет создано еще 20 тыс. рабочих мест, так как на реализации находится 628 проектов стоимостью 228 млрд рублей. Он подчеркнул, что уровень безработицы, озабоченность которой ранее выражал глава российского государства, снизилась до 8%. «И я думаю, что в ближайшем будущем мы этот вопрос решим», – отчитался Кадыров.

Он также заметил, что Чечня лидирующее место по зарплатам отдельных категорий бюджетников. «Мы даже входим в четверку регионов, которые удержали зарплаты бюджетников на уровне майских указов», – подчеркнул глава Чечни. «Не снижайте только», – предостерег Путин.

По словам Кадырова, в рамках реализации национальных проектов ведется строительство и реконструкция более 100 объектов и экономики, и социальной сферы, 30 из которых уже практически готовы.

Глава Чечни добавил, что благодаря поддержке федерального центра, региону удается не снижать темпов развития вопреки ограничениям со стороны стран Запада. «По всем показателям, которые необходимы, по удобству, созданию комфортной жизни мы занимаем лидирующие места», – подытожил Кадыров.

Напомним, 23 августа в чеченском Шали открылась самая большая мечеть в Европе, она получила имя пророка Мухаммеда.

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