Ученые заявили о вреде вегетарианства матери для интеллекта будущих детей

Диетологи в Великобритании заявили об угрозе растущей популярности вегетарианства и веганства для интеллектуального развития будущего поколения. Исследование было опубликовано в научном журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Диетологи отметили, что отказ от животной пищи вызывает нехватку холина – соединения, которое влияет на развитие мозга. Холин в большом количестве содержится в мясе, яйцах, молоке и других продуктах животного происхождения, а в растительной пище, такой как бобы и орехи, его содержание гораздо меньше, передает РИА «Новости».

Ученые отмечают, что недостаток холина в рационе беременных повышает риск развития дефектов нервной трубки у будущего ребенка. Также он поступает в организм и при кормлении и обеспечивает правильное развитие мозга.

«Растительные диеты замечательны, они приносят пользу окружающей среде. Но мало кто задумывается об опасности снижения потребления холина для будущих детей», – заявила автор исследования Эмма Дербишир в интервью изданию Daily Mail.

Она уточнила, что холин вырабатывается в печени, однако этого недостаточно для человеческого организма, поэтому его необходимо получать из пищи.

Ранее более трети россиян (39%) выразили мнение, что вегетарианство наносит вред здоровью.