Адвокат рассказал о местонахождении Вышинского

Руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский в настоящее время находится на Украине, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

«Своей позиции по обмену, которую он озвучивал ранее, в том числе в суде, он не менял», – сказал Доманский РИА «Новости».

Доманский добавил, что после освобождения из-под стражи журналисту не вернули паспорт. Он сообщил, что защита будет требовать возвращения документов.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в свою очередь также подтвердила, что Вышинский находится на Украине. «Не знаю, кто там кого на кого обменял, наш Вышинский дома сидит, в Киеве», – написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, в среду Киевский апелляционный суд постановил безотлагательно освободить Вышинского. Мера пресечения для руководителя портала РИА «Новости Украина» изменена на личное обязательство.

После освобождения журналист пообещал участвовать в судебном процессе в Киеве, чтобы доказать абсурдность выдвинутых против него обвинений. Он также назвал свое дело неудачной попыткой поднять рейтинг Петра Порошенко, которая стоила бывшему президенту Украины должности.

Между тем в пятницу поступали противоречивые сообщения об обмене заключенными между Россией и Украиной. Дипломатический источник в Москве сказал, что переговоры о деталях обмена продолжаются. В СБУ сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится. Источники в Киеве отмечали, что задержка происходит по вине украинской стороны.

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