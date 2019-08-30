Россиянам объяснили, как выбирать вино по этикетке

Специалисты Роскачества объяснили, на что нужно обращать внимание на этикетке при выборе вина.

По словам заместителя руководителя Роскачества Илья Лоевского, этикетка – это «паспорт» вина, который содержит всю необходимую информацию для покупателя, передает РИА «Новости».

«Год, место рождения, «имя и фамилия», а также множество других полезных подробностей доступны в любой момент. Нужно только правильно их читать», – сказал Лоевский.

По его словам, описание содержит достоверную информацию, поскольку регламентируется законодательством.

В частности, на лицевой стороне этикетки должна быть надпись – «вино столовое», или «вино ЗГУ» (защищенного географического указания), или «вино ЗНМП» (защищенного наименования места происхождения).

Если ни одной из этих надписей нет, скорее всего, на обратной стороне бутылки можно увидеть надпись «винный напиток», отметил Лоевский.

Главное различие между вышеуказанными надписями состоит в том, что в столовых винах можно использовать виноматериалы из любого региона, в винах ЗГУ допускается не менее 85% винограда конкретного региона и 15% из других регионов, а в ЗНМП используется виноград только из указанного региона, а требования к качеству выше.

На лицевой стороне обязательно должен быть указан год урожая, данные о содержании алкоголя и сахара.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что экспорт грузинского вина в Россию в июле снизился на 27% по сравнению с показателем июля 2018 года, а в июне – на 18%.