Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу снижается на 2 копейки – до 66,57 рубля, курс евро опустился на 14 копеек, составив 73,47 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 60,23 доллара за баррель, передает РИА «Новости».