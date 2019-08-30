Цены на нефть изменились разнонаправленно

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром изменяются разнонаправленно на сигналах об ослаблении враждебности в отношениях США и Китая.

Октябрьские фьючерсы на Brent выросли на 2 цента – до 61,1 доллара за баррель, октябрьский фьючерс на WTI подешевел на 13 центов – до 56,58 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

С начала недели Brent подорожала на 2,7%, WTI – на 4,4%.

Поддержку рынку оказывают слова официального представителя министерства торговли Китая Гао Фэна о том, что Пекин не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, о котором президент США Дональд Трамп объявил на прошлой неделе. Пекин не оставлял без ответа предыдущие шаги США, вводивших новые пошлины на китайские товары, и отказ от действий в этот раз может означать изменение стратегии, отмечают эксперты.

В центре внимания инвесторов также остается приближающийся к восточному побережью штата Флорида ураган «Дориан», которому уже присвоена четвертая категория. Ураган, вероятно, не затронет нефтедобывающий регион в Мексиканском заливе, но трейдеры продолжают следить за ситуацией.