В Крыму предложили запустить хештег #УкраинаПораДомой

Руководитель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина предложила запустить хештег #УкраинаПораДомой для обращения к украинским органам власти.

По ее мнению, Украина способна вернуться на путь развития только в случае интеграции с Россией, передает РИА «Новости».

«Даже готовый хештег #УкраинаПораДомой – предлагаем его использовать для обращения к украинским институциям. Настало время стать на путь интеграции с Россией, только в таком случае Украина сможет вернуть себе положение развивающейся и цивилизованной страны», – сказала Гридчина.

Она также заявила, что Украина сможет находиться в одном государстве с Крымом только в случае ее возвращения в состав России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед депутатами нового созыва Верховной рады заявил, что дает парламенту один год для завершения конфликта в Донбассе и «возвращения Крыма».

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