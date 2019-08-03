Медведчук пообещал продолжить освобождать пленных на Украине

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что продолжит заниматься освобождением удерживаемых лиц обеих сторон конфликта на востоке страны.

На своей странице в Twitter он отметил, что это позиция руководимой им политической силы.

«Я занимаюсь освобождением людей, потому что, во-первых, это позиция нашей партии. А во-вторых, ко мне обращаются родственники, которые просят помочь вернуть их родных и близких домой. И я буду продолжать этим заниматься, это не является нарушением закона», – говорится в сообщении Медведчука.

Я занимаюсь освобождением людей, потому что, во-первых, это позиция нашей партии. А во-вторых, ко мне обращаются родственники, которые просят помочь вернуть их родных и близких домой. И я буду продолжать этим заниматься, это не является нарушением закона.#Донбасс #обмен #Украина pic.twitter.com/2mn1gx4FJn — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 3 августа 2019 г.

Ранее Медведчук призвал команду президента страны Владимира Зеленского публично поддержать автономию Донбасса, и подчеркнул, что в этом нет «намеков на федерацию».

Также накануне Медведчук представил в Европарламенте план по автономии Донбасса. До этого он предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины, что предполагало бы работу в нем собственных органов государственного управления: парламента, правительства и других.

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