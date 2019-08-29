Кириенко назвал конкурсы АНО «Россия – страна возможностей» честными социальными лифтами

На панельной дискуссии «Прорывные цифровые технологии для стратегических отраслей развития» 29 августа на Петербургском цифровом форуме первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко рассказал о роли конкурса «Цифровой прорыв» и других проектов платформы «Россия – страна возможностей» в цифровизации страны.

В ходе панельной дискуссии форума секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев напомнил, что по инициативе президента была создана организация «Россия – страна возможностей», в проектах которой участвуют уже 1 млн 650 тыс. человек, и обратился с вопросом о том, как «эти организационные инновации, кадровые инновации могут помочь решению проблем цифровизации страны?».

Отвечая на вопрос, Кириенко отметил, что задача создания такой платформы была сформулирована президентом России Владимиром Путиным в его ежегодном послании Федеральному Собранию.

«Наверное, многие из вас помнят, в Президентском Послании в прошлом году Владимир Владимирович Путин говорил о том, что Россия – страна уникальная, и каждый человек талантлив, а ответственность государства сделать так, чтобы для каждого человека Россия была пространством возможностей, страной возможностей. И вот уже весной прошлого года указом Президента была создана одноименная автономная некоммерческая организация, которая проводит огромное количество самых разных кадровых конкурсов. Это открытые, честные социальные лифты. Любой желающий принимает участие, и дальше все зависит только от таланта, от трудолюбия, от волевых качеств и никак не зависит от того, кто его родственники или кто готов его поддерживать. Вся система построена так, что вмешаться в это нельзя никаким образом», – заявил Кириенко.

Сергей Кириенко подчеркнул, что только за первый год работы платформы участие в ее проектах приняли 1 млн 650 тыс. человек. Отдельно он отметил проект «Цифровой прорыв», который был запущен АНО «Россия – страна возможностей» в апреле 2019 года.

«И вот отдельный проект про цифровые технологии – это проект «Цифровой прорыв». 65 000 человек приняло участие. Отметил бы, что в финал прошло 47 команд из Санкт-Петербурга. Кстати, что молодежь Санкт-Петербурга активная – не вызывало сомнений, но в этом молодежном конкурсе самый возрастной участник – Евгений Полищук, 76 лет, программист из Санкт-Петербурга. Принял участие в этом конкурсе, победил и со своей командой будет в сентябре участвовать в финале в Казани. 3 тыс. человек сейчас попадает в финал, и, что важно, это будет решение не теоретических, а абсолютно приземленных, практических задач», – сказал первый замглавы администрации президента.

Сергей Кириенко подчеркнул, что помимо конкурса «Цифровой прорыв» создана целая система подготовки кадров в области цифровых технологий, которая охватывает всех людей, начиная со школьного возраста.

«Сейчас вопрос освоения того, что называется цифровыми технологиями и цифровым образованием, начинается с очень раннего возраста – такие проекты как «Артек», «Орленок». Более 600 человек каждый год, программистов, проходят специальную подготовку в центре одаренных детей «Сириус», – отметил Кириенко.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 тыс. 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 тыс. 566 зарегистрированных участников. 19 тыс. 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 тыс. 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».

Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» включает представителей таких крупных компаний как «Росатом», «Mail.ru Group», «МегаФон», «МТС».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом Путина от 22 мая 2018 года с целью создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также для создания эффективных социальных лифтов в России.

АНО развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов, в том числе конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую олимпиаду «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России» и т.д.