Умер французский актер Мишель Омон

Французский комедийный актер Мишель Омон умер в возрасте 82 лет, сообщает газета Le Figaro.

Мишель Омон в течение 30 лет работал в театре Комеди Франсез. Кроме того, актер много снимался в фильмах, однако чаще ему доставались роли второго плана, передает «Интерфакс».

Так, он исполнил роль директора магазина в комедии режиссера Франсиса Вебера «Игрушка» (1976 г.) и сыграл отца пропавшего подростка в картине «Папаши» (1983 г.) – в этих фильмах главную роль сыграл Пьер Ришар.

Омон трижды был номинирован на национальную кинопремию Франции «Сезар».

Мишель Омон родился 15 октября 1936 года в Париже, учился в Парижской консерватории драматического искусства. Удостоен французского ордена «За заслуги».

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