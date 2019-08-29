Умер актер Александр Числов

Актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщили в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов России.

«Нам сегодня сообщили, что актер Александр Числов скончался», – передает ТАСС слова источника, который не назвал причину смерти артиста.

Дата и место похорон пока неизвестны.

Александр Числов снимался почти в 150 фильмах таких, как «Сто дней до приказа», «Горячев и другие», «Петербургские тайны», «Курочка Ряба», «Вор», «Легенда номер 17» и других.