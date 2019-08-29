В Германии отметили рост интереса российских отцов к своим детям

Немецкое издание Die Welt сообщило, что обычно мало уделяющие внимания детям отцы в России начали посещать курсы по подготовке к рождению ребенка и принимать больше участия в жизни детей.

Мужчины, готовящиеся стать отцами, отправляются после работы на курсы, где их учат правильно обращаться с малышами и следить за их здоровьем, передает RT со ссылкой на Die Welt.

Издание уточняет, что для Германии такая ситуация нормальна, однако в России она ломает стереотипы.

Отмечается, что сейчас курсы по подготовке к рождению ребенка для будущих отцов пользуются огромным спросом. В качестве причин издание называет возможность получить знания о партнерских родах, беспокойство, вызванное недоверием к медицине, а некоторые приходят потому, что считают обоих родителей ответственными за ребенка.

Автор статьи уточняет, что данная тенденция в большей степени наблюдается в крупных городах, а в провинции отцы добывают пропитание и проявляют мало эмоций к сыновьям, так как боятся, что те не вырастут настоящими мужчинами.

Однако новая тенденция не снимает с мужчины обязанности содержать семью. Мужчины в России в среднем зарабатывают больше женщин, поэтому до настоящей революции в сфере отцовства стране пока далеко, заключает немецкое издание.

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