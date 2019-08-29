Стало известно о намерении ВЭБ профинансировать поставки 15 танкеров-газовозов

ВЭБ может профинансировать поставки 15 танкеров-газовозов, которые будут построены на верфи «Звезда». Общая стоимость проекта составляет более 300 млрд рублей, сообщил премьер России Дмитрий Медведев.

«Обсудим также мы финансирование поставки 15 танкеров-газовозов, которые будут построены на верфи «Звезда». Тема не новая и тоже важная. Здесь партнерами ВЭБа выступают «Совкомфлот» и «Новатэк», общая стоимость более 300 млрд рублей», – передает слова Медведева ТАСС.

Он добавил, что новые суда повышенного ледового класса необходимы для транспортировки СПГ проекта «Арктик СПГ-2». По его словам, танкеры будут плавать по Северному морскому пути.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о дальневосточной верфи «Звезда», где будут строить танкеры.