Путин предложил повысить зарплату сотрудников федеральных ведомств в регионах

Президент России Владимир Путин считает необходимым повысить зарплату сотрудников федеральных органов по всей стране. Об этом глава государства заявил на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.

«Вообще по всем территориальным органам федеральных ведомств нужно будет принимать решение о повышении заработной платы», – приводит его слова ТАСС.

На встрече с врио губернатора российский лидер поинтересовался уровнем заработной платы в Забайкалье. Осипов сообщил, что в среднем зарплата достигает 35 тыс. рублей.

Путин попросил обратить особое внимание на доходы работников территориальных подразделений федеральных органов власти. «У них вообще в целом по стране уровень доходов ниже, зарплата ниже часто, чем в региональных органах», – сказал президент.

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Осипов согласился, что такая проблема существует. По его словам, по этой причине наблюдается нехватка сотрудников. «Есть районный коэффициент заработной платы [1,2]. Получилось так, по-моему, это все-таки ошибка советского еще планирования, когда он был занижен для Забайкальского края», – сказал он, отметив, что климат в регионе суровый, не редки лесные пожары.

Ранее президент Владимир Путин выразил обеспокоенность доходами населения, которые либо слишком медленно растут, либо вовсе падают, несмотря на низкую инфляцию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какие меры можно предпринять, чтобы переломить эту ситуацию и пополнить кошельки россиян.

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