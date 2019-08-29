Соловьев оценил вероятность обмена Вышинского на Сенцова

«Вышинский – не виновен, и решений суда на его счет нет. А Сенцов – осужденный террорист», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя сообщения о вероятном обмене руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова.

«Только благодаря ФСБ деятельность Сенцова была пресечена. Заключалась она в том, чтобы принести максимальный вред и добиться большого числа жертв. Люди остались живы. И несмотря на разные крики общественности о том, что Сенцов режиссер, его судили не за его маловедомый вклад в искусство, а за конкретное преступление», – отметил Соловьев.

Вышинского же изначально брали как заложника для такого рода обмена, считает он.

«Украина повела себя как террорист, когда взяла в заложники невиновного человека, которому ничего разумного даже предъявить не могли. И даже это не довели до конца», – добавил телеведущий.

Но даже то, что Сенцов – осужденный террорист, а Вышинский не виновен, не исключает возможности обмена, считает собеседник.

«Тут вопрос политики и политиков. В нашем мире вообще все что угодно возможно», – заключил Соловьев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, осужденного в России за подготовку терактов в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова доставили из колонии № 8 города Лабытнанги в Москву.

По информации «Интерфакса», Сенцов помещен в СИЗО-2 («Бутырка»).

Адвокат россиян Валентин Рыбин в свою очередь сообщил, что возможный обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной затронет 12 российских граждан. «В данном случае идет речь о тех гражданах Российской Федерации, которые либо причастны к событиям на юго-востоке Украины, либо были задержаны, как Максим Одинцов и Александр Баранов, по обвинению в государственной измене», – уточнил он в эфире телеканала «Россия 24».

Среди возможных участников обмена юрист назвал Евгения Мефедова, Игоря Кимаковского и Руслана Беджиева, которые проходят обвиняемыми «по политически мотивированным уголовным производствам».

На вопрос об общем числе задержанных на Украине россиян, адвокат ответил: «Информации такой точно нет, мы говорим о сотнях людей».

Дата обмена, по его словам, пока неизвестна, «каждый раз затягивается».

Он также отметил, что Украина пока еще не выполнила все юридические формальности, необходимые для обмена.

Как сообщил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, окончательно согласованного варианта обмена заключенными лицами между Украиной и Россией еще нет. По его словам, нынешние переговоры о таком обмене ведет действующая власть, президент Украины Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, значится ли в списках на обмен осужденный в России за терроризм Олег Сенцов, Медведчук ответил: «Окончательно пока не решена судьба человека, которого вы назвали».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль официально не заявлял о дате обмена заключенными между Россией и Украиной.

До этого в ряде СМИ сообщалось, что стороны планировали начать обмен 28 августа. По предварительной договоренности между Москвой и Киевом 33 гражданина России могут быть обменяны на 33 граждан Украины.

Напомним, в среду представители стороны обвинения в Киевском апелляционном суде заявили, что не против смягчения меры пресечения руководителю портала РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому. После этого суд постановил безотлагательно освободить Вышинского.