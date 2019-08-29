Сенцов доставлен в Бутырскую тюрьму

Осужденного в России за подготовку терактов в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова доставили из колонии №8 города Лабытнанги в Москву, сообщил источник.

«Он содержится в одном из столичных СИЗО», – сообщил источник ТАСС.

Адвокат Дмитрий Динзе в свою очередь не подтвердил, но и не опроверг данную информацию.

По информации «Интерфакса», Сенцов помещен в СИЗО-2 («Бутырка»).

Адвокат россиян Валентин Рыбин в свою очередь сообщил, что возможный обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной затронет 12 российских граждан. «В данном случае идет речь о тех гражданах Российской Федерации, которые либо причастны к событиям на юго-востоке Украины, либо были задержаны, как Максим Одинцов и Александр Баранов, по обвинению в государственной измене», – уточнил он в эфире телеканала «Россия 24».

Среди возможных участников обмена юрист назвал Евгения Мефедова, Игоря Кимаковского и Руслана Беджиева, которые проходят обвиняемыми «по политически мотивированным уголовным производствам».

На ваш взгляд Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков? Да, в качестве жеста доброй воли

Да, использовав для обмена

Нет, оставить для суда и наказания



На вопрос об общем числе задержанных на Украине россиян, адвокат ответил: «Информации такой точно нет, мы говорим о сотнях людей».

Дата обмена, по его словам, пока неизвестна, «каждый раз затягивается».

Он также отметил, что Украина пока еще не выполнила все юридические формальности, необходимые для обмена.

Как сообщил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, окончательно согласованного варианта обмена заключенными лицами между Украиной и Россией еще нет. По его словам, нынешние переговоры о таком обмене ведет действующая власть, президент Украины Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, значится ли в списках на обмен осужденный в России за терроризм Олег Сенцов, Медведчук ответил: «Окончательно пока не решена судьба человека, которого вы назвали».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль официально не заявлял о дате обмена заключенными между Россией и Украиной.

До этого в ряде СМИ сообщалось, что стороны планировали начать обмен 28 августа. По предварительной договоренности между Москвой и Киевом 33 гражданина России могут быть обменяны на 33 граждан Украины.