Суд отказался снимать мэра Новосибирска с выборов

Центральный районный суд Новосибирска отказался удовлетворить требование кандидата на пост мэра Новосибирска от «Справедливой России» Виктора Козодоя снять с выборов действующего градоначальника Анатолия Локотя.

«Суд принял решение исковые требования Козодя Виктора оставить без удовлетворения», – сказал судья, передает ТАСС.

Действующий мэр в суд не пришел, вместо него присутствовал его представитель.

Бывший вице-губернатор региона Виктор Козодой объяснил свои требования тем, что Локоть в ходе избирательной кампании якобы использовал служебное положение и бюджетные средства – например, фото мэра и агитационный слоган размещены в издании «Красный проспект», которое по заказу мэрии за бюджетные средства публикует информацию о деятельности муниципалитета. Также, по мнению представителя истца, мэр использует бюджетные средства для оплаты работы творческого коллектива «Дружина», который выступает на встречах Локотя с жителями Новосибирска.

Как сообщил представитель ответчика, фото и слоган агитацией не являются. Они не формируют положительный образ кандидата и не могут побудить читателя за него голосовать. Также представитель отметил, что истец не предоставил ни одного доказательства того, что мэр в ходе кампании использовал бюджетные средства. Вся агиткампания ведется на средства избирательного счета.

Прокурор отметила, что считает иск необоснованным. Козодой заявил, что намерен обратиться в вышестоящую инстанцию.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. В конце июля Новосибирская городская избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов 17 человек. Среди них был один самовыдвиженец, остальные – представители политических партий. Сейчас количество кандидатов снизилось до 15 – регистрацию двоих человек аннулировали, одного из них - по собственному желанию.