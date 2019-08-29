RT узнал о зарубежном финансировании телеканала «Дождь»

Телеканал «Дождь» с 2014 года получает финансирование из-за рубежа. Речь идет о траншах от Европейской комиссии и фонда Sreda Foundation, говорится в расследовании RT.

В частности, в 2014 году «Дождь» получил первый транш на сумму 99 тыс. 990 евро от Генерального директората по вопросам развития и сотрудничества ЕС. В документах на сайте системы финансовой прозрачности бюджета ЕС говорится, что средства выделены на «русскоязычное теле-/онлайн-дополнение об отношениях ЕС и России с акцентом на реализуемые в России проекты, финансируемые ЕС», передает RT.

Такую же сумму и с аналогичным обоснованием ЕС перевел «Дождю» и в 2015 году. Кроме того, в 2016 году телеканал получил 59 тыс. 992 евро, в 2018-м – 109 тыс. 995 евро. В марте 2019 года от Евросоюза поступило 1,55 млн рублей, в июне 2019 года – 1,37 млн рублей.

Ранее RT выяснил, что «Дождь» также получал деньги от фонда поддержки российских СМИ Sreda Foundation, зарегистрированного в Великобритании (6 декабря 2018 года совет фонда принял решение о его ликвидации). В феврале 2015 года фонд перевел каналу 7,5 млн рублей, а в июле того же года был признан Министерством юстиции России иноагентом. Уже в новом статусе фонд продолжал помогать «Дождю», перечислив в 2016 году 101 тыс. 487 евро, а в 2017 году – 99 тыс. 887 долларов.

Согласно отчету, который опубликовал «Дождь», с 2014 по 2018 год телеканал получил 34 млн 562 тыс. рублей от Евросоюза и фонда Sreda Foundation. Из них 20 млн 697 тыс. стоила реклама на ТВ, остальные 13 млн 865 тыс. получены за рекламу в интернете. В 2019 году канал получил от ЕС 2 млн 92 тыс. рублей за рекламу. В 2016 году полученные от ЕС и Sreda Foundation средства составляли 14,6% рекламных доходов канала. В 2018-м – 16,3%.

Телеканал «Дождь» – убыточное предприятие, выяснил RT, ознакомившись с финансовой отчётностью компании. Согласно данным базы СПАРК, с 2012 года канал лишь однажды принес чистую прибыль – 7,7 млн в 2016 году. Выручка «Дождя» в 2014-м сократилась после того, как большинство российских кабельных операторов отказались от сотрудничества с каналом из-за публикации 27 января того же года скандального опроса с формулировкой: «Не стоило ли отдать Ленинград нацистам, чтобы спасти тысячи жизней».

По итогам 2017 года чистый убыток «Дождя» составил 19,5 млн рублей, в 2018-м – почти 41 млн. И ежегодно это убыток погашается из личных средств владельца телеканала Натальи Синдеевой (по данным СПАРК, ей принадлежит 95% в доле компании, еще 5% владеет бывший главный редактор «Дождя» Вера Кричевская).

При создании телеканала в 2008 году Наталья Синдеева выделила ему беспроцентный заем на срок до 31 декабря 2025 года, рассказал источник, близкий к руководству телеканала. Эта информация косвенно подтверждается данными бухгалтерской отчётности «Дождя» из базы данных СПАРК. Сумма займа почти ежегодно увеличивались дополнительными соглашениями. На конец 2017 года Синдеева выделила телеканалу 845 млн рублей заемных средств.

Согласно данным СПАРК, долгосрочные финансовые обязательства телеканала по состоянию на 31 декабря 2018 выросли до 893,092 млн рублей, в том числе за счет новых займов на 36,2 млн рублей. Заемные средства образуют у организации непокрытый убыток в 772 млн рублей.

Из каких средств Наталья Синдеева финансирует канал, неизвестно. Согласно ЕГРЮЛ, она также владеет 10% радиостанции «Серебряный дождь». Согласно базе СПАРК, в 2017 году радиостанция принесла своим владельцам убыток в размере 15,8 млн рублей.