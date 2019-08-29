Пригожин объяснил отличие Бузовой и Волочковой от «настоящих звезд»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал резонансные случаи, когда певица Ольга Бузова сравнила себя с «блокадницей», а балерина Анастасия Волочкова назвала мангал с шашлыками «Вечным огнем».

В интервью «Вечерней Москве» продюсер отметил, что раньше звезды формировали общественное мнение, а люди стремились быть похожими на них.

Самодостаточным и талантливым людям «им не надо выпендриваться и доказывать, что они большие артисты», подчеркнул Пригожин. «Когда мы обсуждаем тех, кто уже давно не в профессии, нужно понимать, что они хотят выделиться», – добавил он. Подобные вещи делаются по незнанию теми, кто не понимает значения Вечного огня или блокады Ленинграда, пояснил он.

Продюсер считает, что телепроект «Дом-2», героиней которого является Бузова, «ориентирован на простых людей, у которых не сформировался мозг до конца».

Он подчеркнул, что нельзя насмехаться над тем, что связано с драматическими событиями в истории страны.

«Нерадивые люди, отшлепать их надо и не давать повода обсуждать. Эти люди в принципе переобуваются в обе стороны», – заключил Пригожин.

Напомним, Бузову призывали заблокировать в Instagram за видео, на котором она сравнила себя с блокадницей.

Кроме того, пользователи соцсетей раскритиковали Анастасию Волочкову, которая назвала мангал с шашлыками Вечным огнем.