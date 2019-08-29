В Белом доме раскрыли возможные места проведения саммита G7 в США

Американская администрация рассматривает целый ряд потенциальных мест проведения саммита Группы семи в 2020 году, они расположены как минимум в восьми штатах США и федеральном округе Колумбия, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Среди возможных мест проведения будущего саммита официальный представитель американского лидера назвала Гавайские острова, Юг (Флорида, Теннесси и Северная Каролина), Запад (Калифорния, Юта и Колорадо) и Средний Запад страны (Мичиган), а также округ Колумбию, в котором расположена столица США, передает ТАСС.

Как пояснила Гришэм, принадлежащий президенту США Дональду Трампу гольф-клуб и курортно-гостиничный комплекс в городе Дорал (штат Флорида) близ Майами является лишь одним из возможных мест организации этого саммита.

«Детали [организации саммита в 2020 году в США] все еще прорабатываются. Как заявил президент, Дорал рассматривается. Команда, занимающаяся отбором, рассматривала несколько потенциальных мест, в том числе [штаты] Калифорния, Колорадо, Флорида, Гавайи, Мичиган, Северная Каролина, Теннесси, Юта, а также Вашингтон, округ Колумбия. В некоторых [перечисленных] штатах было [сразу] несколько потенциальных мест [проведения саммита]», – сказала представитель главы администрации США.

По ее словам, ни время, ни место организации предстоящей в 2020 году встречи «семерки» на высшем уровне пока окончательно не определены.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил провести следующий саммит «Большой семерки» в своем имении в Майами.

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