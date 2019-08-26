Трамп назвал место проведения следующего саммита G7

Американский президент Дональд Трамп хотел бы провести следующий саммит «Группы семи» в своем имении в Майями. По его словам, участие России на этом мероприятии «было бы полезным».

Перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель во французском Биаррице Трамп сообщил, что в следующий раз встреча «Семерки» «вероятно, пройдет в Майами», передает ТАСС.

На вопрос о том, будет ли приглашена Россия, он ответил, «что это было бы полезно», но добавил, что не все лидеры согласны с этим.

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Напомним, президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8. Он также говорил, что президент России Владимир Путин может быть приглашен на следующий саммит «Большой семерки» в США. Сообщалось, что Трамп поссорился с лидерами G7 из-за вопроса об участии России в этом формате.

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