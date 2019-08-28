В ЦСКП обсудили факторы развития России

В среду в Центре социально-консервативной политики (ЦСКП) состоялся экспертный круглый стол «Доверие к институтам и гражданская солидарность как факторы развития страны».

В экспертном совещании приняли участие: председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты России Иосиф Дискин, председатель правления АНО «Социологическая мастерская Задорина» Игорь Задорин, член Совфеда Анатолий Широков, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, и. о. руководителя исполнительного комитета ОНФ-Москва Александр Веледеев, доцент РАНХиГС Павел Шашкин, доцент МГИМО, директор Русской экспертной школы Василий Щипков, генеральный директор ЦСКП Людмила Шувалова, эксперт ЦСКП, координатор проекта «Гражданский экзамен» Сергей Волобуев, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В своем выступлении Иосиф Дискин рассказал о ведущейся в Общественной палате России работе над докладом «Российский прорыв и задачи гражданского общества», а также подчеркнул, что российское гражданское общество базируется на прочном ценностном фундаменте и традициях. По его мнению, в целях развития важно не подменять реальные традиции и глубинные смыслы народного самосознания абстрактными постулатами, а опираться на реальный опыт граждан. Партия же «Единая Россия» должна вернуть себе с учетом этого статус консервативной партии, стать подлинно народной партией.

В свою очередь Игорь Задорин обозначил в качестве серьезного вызова для развития страны тенденции к формированию «новой сословности», когда часть чиновничества, представителей политики и бизнеса теряют связь с породившей их народной средой. Это создает основания для противопоставления власти и гражданского общества и соответствующие риски для социально-политической системы в целом.

Анатолий Широков затронул территориальное измерение проблемы доверия к институтам власти. Трудно рассчитывать на доверие со стороны граждан в том случае, когда гигантские территории страны не учитываются должным образом в стратегиях территориального развития, уверен он.

Дмитрий Журавлев продолжил поднятую Задориным тему сословности. По его мнению, необходимо формировать и распространять представления о тупиковом характере социально-экономической и политической модели развития, основанной на сословном расслоении общества.

Людмила Шувалова рассказала о проделанной ЦСКП в течение года работе над серией докладов, призванных выявить основные общественные ожидания и запросы относительно профиля политиков будущего, их компетенции и ценностях. Отправной точкой для формирования этих работ выступили приоритеты развития страны.

Павел Шашкин заявил о необходимости развития и распространения стратегического мышления среди управленцев и в гражданском обществе в целом. В целях развития страны необходимо формировать институты развития, но работать они могут только в соответствующем интеллектуальном и ценностном контексте.

По мнению Сергея Волобуева, доверие к институтам как устойчивая ситуация может базироваться только на компетентном гражданстве. Граждане должны знать, как устроены и как работают институты. Укрепить же доверие к институтам поможет массовое гражданское образование.