На трассу в Татарстане приземлились 14 военных самолетов

На строящуюся магистраль «Европа – Западный Китай» в Татарстане приземлились 12 боевых самолетов Су-34 и два транспортных Ан-26. Это один из маневров специальных учений по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС России в Центральном военном округе.

«При проектировании крупных автомагистралей предусматриваются специальные участки, на которых в случае необходимости возможна посадка боевых и транспортных самолетов. На одном из таких участков в Татарстане развернут полевой аэродром, где находятся склады боеприпасов, горючего и смазочные материалов, а также вся аэродромная инфраструктура. Это позволяет осуществлять посадку летательных аппаратов и подготовку к взлету», – говорится в сообщении Минобороны, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Сообщается, что после подготовки и заправки самолеты успешно взлетели с дороги.

Также на учениях были отработаны вопросы охраны и обороны объекта. Применялись вертолеты армейской авиации.

В августе прошлого года впервые в истории российской авиации на автотрассу под Хабаровском приземлился военно-транспортный самолет Ан-26.