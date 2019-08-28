Минздрав предложил увеличить срок подготовки пластических хирургов

Замминистра здравоохранения Татьяна Семенова сообщила, что Минздрав разработал проект федерального образовательного стандарта, предусматривающий более длительное обучение пластических хирургов.

«Создан проект федерального образовательного стандарта, он предусматривает более пролонгированный срок подготовки специалистов, он разбит на два уровня: первый уровень – подготовка в течение двух лет, второй – подготовка в течение трех лет... Мы планируем в этом году рассмотреть это на совете по образовательным стандартам», – сказала Семенова, передает РИА «Новости».

Отмечается, что новый образовательный стандарт по специальности «Пластическая хирургия» предусматривает вместо двухлетнего обучения пятилетнюю ординатуру с блоками по смежным специальностям, микрососудистой хирургии кисти, искусству и скульптуре.

Замминистра уточнила, что после утверждения этого стандарта, можно будет устанавливать контрольные цифры приема и требования к образовательным организациям согласно новой модели подготовки. Планируется, что документ будет рассмотрен в этом году.

Как сообщила заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Наталья Мантурова, если документ будет утвержден до конца этого года, то с 2020 года будущие специалисты в пластической хирургии смогут начать проходить уже положенный срок обучения, который соответствует мировому стандарту.

Случаи неблагоприятных последствий пластических операций встречаются довольно часто. Например, женщине из Москвы во время коррекции носа пробили череп. Однако иногда подобные хирургические вмешательства заканчиваются летальным исходом. Так, в одной из столичных клиник весной скончались сразу две пациентки. Позже стало известно, что смерти женщин связаны с инфицированием.

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