Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.0 комментариев
Три украинских беспилотника уничтожены ПВО над Брянской областью
Вечером 26 апреля системы ПВО ликвидировали три самолетных БПЛА, атаковавших воздушное пространство Брянской области, разрушений и пострадавших не зафиксировано.
Об уничтожении трех украинских беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью вечером 26 апреля сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС. В военном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 22:30 по московскому времени, когда дежурные средства ПВО ликвидировали цели.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил в своем телеграм-канале, что жертв и разрушений в результате атаки не зафиксировано. По словам главы области, на местах происшествий продолжают работать оперативные и экстренные службы.
Богомаз выразил благодарность подразделениям ПВО за профессиональные действия по обеспечению безопасности жителей региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Крыма, а в утренние часы силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Крымом.