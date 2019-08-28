Литва решила закупить у США 200 бронеавтомобилей

Литва намерена закупить у США 200 бронеавтомобилей для своей армии, сообщила представитель по печати министра обороны страны Вита Раманаускайте.

«В решении американской администрации речь идет о продаже Литве 500 бронеавтомобилей, но реально будет приобретено 200 единиц этой техники», – цитирует ее ТАСС.

По словам Раманаускайте, в документах речь идет о поставках 500 машин для того, чтобы не тратить время на формальные процедуры в случае необходимости дополнительных закупок.

Ранее управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности сообщило, что американская администрация решила продать Литве 500 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV модификации M1278A1 и сопутствующее оборудование к ним. Общая сумма сделки оценивается в 170,8 млн долларов.

Напомним, в ноябре 2016 года США потребовали от Литвы объяснений в связи с продажей подаренных американских винтовок.