Пушков отреагировал на сравнение «Северного потока – 2» с пактом Молотова-Риббентропа

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова замглавы МИД Польши Шимона Шинковского вель Сенка, который сравнил газопровод «Северный поток – 2» с пактом Молотова-Риббентропа.

«В МИД Польши только и умеют все, что не по нраву Варшаве, сравнивать с пактом Риббентропа-Молотова», – написал Пушков в Twitter.

Он отметил, что сравнивать «Северный поток – 2» с пактом «особенно глупо». Сенатор объяснил, что «проект Польшу никак не затрагивает, она просто остается в стороне, ибо глубоко неинтересна как партнер ни Германии, ни России».

Напомним, накануне замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что газопровод «Северный поток – 2» напоминает ему пакт Молотова-Риббентропа. Он также выразил надежду на то, что США поможет помешать реализации проекта.

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