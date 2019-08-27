Генпрокуратура попросила возбудить дело против сотрудников СИЗО «Кресты»

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил о намерении ведомства возбудить уголовное дело в отношении сотрудников петербургского СИЗО «Кресты» после избиения заключенного.

«В ходе проведенной проверки нарушения выявлены. Генеральная прокуратура поставила вопрос и об уголовном преследовании должностных лиц СИЗО-1, в чьих действиях мои коллеги усмотрели признаки преступления, которые предусмотрены ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», – сказал Куренной интернет-каналу Генпрокуратуры «Эфир», передает ТАСС.

Куренной отметил, что одним из наиболее серьезных нарушений стал перевод впервые оказавшегося в СИЗО заключенного в камеру к ранее судимым.

«Этот перевод, противоречащий закону, был организован сотрудниками СИЗО якобы в воспитательных целях», – уточнил он, добавив, что сейчас заключенный находится в своей камере, а с мотивами перевода «предстоит разобраться следователям».

Куренной также сообщил, что материалы дела направлены в главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу для решения вопроса об уголовном наказании.

Напомним, в начале августа в «Крестах» была организована проверка после публикации в Сети ролика с избиением заключенного СИЗО. По словам замдиректора ФСИН, в ходе проверки не было подтверждено, что кто-то выбивал показания или же вымогал деньги у заключенного.

Позже трое сотрудников СИЗО-1 были уволены, еще 20 сотрудников и руководителей следственного изолятора и УФСИН привлечены к дисциплинарной ответственности.