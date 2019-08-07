«Кресты» решили проверить из-за видео избиения заключенного

В Сети опубликовали видеозапись с избиением заключенного СИЗО-1 Петербурга и Ленинградской области (новые «Кресты»). 8 августа в связи с этим изолятор посетит уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, сообщила глава аппарата омбудсмена Ольга Штанникова.

По ее словам, Шишлову не поступало жалоб о пытках заключенных, а о записи аппарат омбудсмена узнал из СМИ, передает «Интерфакс».

Вместе с омбудсменом проверку проведут члены региональной Общественной наблюдательной комиссии. Проверку также проводит управление СКР по Петербургу.

Пристальное внимание к избиениям заключенных в колонии появилось после публикации в 2018 году в Сети видео с избиением осужденного Макарова. Тогда было возбуждено уголовное дело.

Сам заключенный Макаров вышел на свободу в октябре 2018 года, недавно его арестовали на 10 суток за нарушение правил административного надзора после освобождения.