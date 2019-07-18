Суд арестовал жертву нашумевшего избиения в ярославской колонии

Потерпевший по делу о пытках в исправительной колонии Ярославской области Евгений Макаров был арестован на 10 суток за нарушение правил административного надзора после освобождения, сообщил адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Эльдар Лузин.

«Приехали к Евгению Макарову друзья, они вышли на улицу, сидели в машине. Было около 23 часов. В этот момент к нему домой пришли сотрудники, которые проверяли его. Соответственно, нарушение. Он признал вину, но даже несмотря на это, ему дали десять суток ареста», – сказал Лузин «Коммерсанту».

Адвокат Макарова Ирина Бирюкова пояснила «Интерфаксу», что тот праздновал свой день рождения.

В 2018 году после публикации в Сети видео с избиением осужденного Макарова следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство.

Заключенный Макаров вышел на свободу в октябре прошлого года.