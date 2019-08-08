Замдиректора ФСИН раскрыл подробности избиения заключенного в «Крестах»

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко раскрыл подробности избиения заключенного в следственном изоляторе.

«Руководитель «Крестов» – новый человек. Ему трудно предъявить претензии. Не думаю, что он был в курсе ситуации. Я с ним беседовал, он абсолютно адекватный человек с хорошей подготовкой. У него глаза горели, когда он пришел на работу [начальником СИЗО] в начале года. Он живет этой работой. Ранее он руководил детской воспитательной колонией, к нему тоже никаких вопросов не возникало», – сказал Максименко ТАСС.

В «Крестах», по словам замдиректора ФСИН, продолжается проверка центрального аппарата ведомства, в ходе которой, предположительно, могут быть выявлены еще нарушения.

Максименко отметил, что конфликт между заключенными произошел на бытовой почве, однако ФСИН не подтвердила факт того, что таким способом выбивались показания или вымогали деньги.



«Мы не смогли подтвердить информацию, что кто-то выбивал показания, как и нет доказательств, что кто- то [у этого заключенного] вымогал деньги. Он [заключенный] грезил блатной романтикой, он попал в камеру к рецидивистам, которые избили его за то, что взял без спроса сигарету из чужой пачки», – рассказал Максименко.

Также он отметил, что сотрудники СИЗО не остановили избиение заключенного и допустили появление в камере телефона и ведение съемки ролика, который позже распространился по Сети. После проведения проверки и определения лиц, причастных к делу, материалы на них будут переданы в следственные органы.

Ранее в Сети появилось видео избиения заключенного в «Крестах», после распространения которого была назначена проверка, в ходе которой ФСИН выявила «кучу нарушений».