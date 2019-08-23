Сотрудники «Крестов» наказаны после избиения заключенного

Несколько сотрудников и руководителей СИЗО «Кресты» и УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уволены и привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам проверки после избиения заключенного.

«По результатам проверки принято решение об увольнении трех сотрудников СИЗО-1 и привлечении к дисциплинарной ответственности 20 сотрудников и руководителей следственного изолятора и УФСИН. Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия решений», – сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России ТАСС.

Напомним, в начале августа в «Крестах» была организована проверка после публикации в Сети ролика с избиением заключенного СИЗО. По словам замдиректора ФСИН в ходе проверки не было подтверждено, что кто-то выбивал показания или же вымогал деньги у заключенного.