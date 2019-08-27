Спикер Рады раскритиковал первые 100 дней Зеленского

За первые 100 дней президентства Владимира Зеленского на Украине не произошло каких-либо прорывов, заявил спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий.

«Пока я видел красивые заявления, громкие слова. Но, к сожалению, никаких прорывов в сфере безопасности, в сфере иностранных дел я не могу назвать. И не могу дать какую-то оценку, позитивную или негативную, потому что каких-то прорывов за эти 100 дней просто не было», – передает слова Парубия РИА «Новости».

Он выразил мнение, что реальная оценка работы Зеленского появится после того, как начнут работу новый парламент и правительство.

Ранее в комментарии газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, оценивая первые 100 дней работы Зеленского, заметил, что его безусловная заслуга в том, что милитаристские настроения украинцев сходят на нет, хотя он мог бы сделать и больше для прекращения войны.

Ровно 100 дней назад Зеленский прошел процедуру инаугурации. В июле на внеочередных выборах в Верховную раду его партия «Слуга народа» победила с результатом 43,16% голосов и получила большинство в парламенте.

Газета ВЗГЛЯД писала о новом составе Верховной рады.

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