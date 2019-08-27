Эксперт объяснил необычную посадку Су-57 в Жуковском

«По инструкции до касания земли парашюты нельзя выпускать. Летели, скорее всего, испытатели. А что нельзя простым летчикам – им можно», – заявил газете ВЗГЛЯД летчик-инструктор Андрей Красноперов, комментируя необычную посадку истребителя пятого поколения Су-57, пилот которого выпустил тормозные парашюты до касания полосы.

«Пока самолет не поставил на полосу первое колесо и нет устойчивого пробега, по инструкции тормозные парашюты нельзя выпускать. Если самолет в воздухе, выпуск парашютов приведет к резкому торможению и может увести его с полосы. Все это неправильно», – рассказал летчик-инструктор, майор запаса ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

Он пояснил: если самолет выпускает парашюты еще до касания с землей первого колеса, то получается «ударный момент», и тогда можно сломать переднюю стойку. При этом эксперт не исключил, что такой маневр могли отрабатывать летчики-испытатели.

«Летели, скорее всего, испытатели. А что нельзя простым летчикам – им можно. Могли так притормозить, чтоб показать пробег самолета. Может, это было согласовано с руководством», – предположил эксперт.

Но даже испытательные полеты проводятся согласно тем указаниям, которые есть, добавил Красноперов.

«А выпускать парашюты в воздухе – неправильно и противоестественно. Так что я больше склоняюсь к тому, что это все-таки была ошибка. Может, пилот перелетел или хотел сделать укороченную посадку. Но это довольно грубо», – заключил эксперт.

В то же время в специализированном блоге bmpd предложили другое объяснение посадки с выпущенными парашютами – такой прием называется «укороченная посадка». В свое время он практиковался на истребителях МиГ-21. Если взлетно-посадочная полоса слишком короткая или повреждена, тормозной парашют выпускают до касания полосы.

Ранее в Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.

На видеозаписи видно, как самолет выпустил тормозные парашюты еще до касания полосы. Пользователи соцсети предположили, что самолет будет задействован на авиасалоне МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября.

Ранее сообщалось, что на МАКС впервые покажут новейшие Су-57 и Ил-112.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем Россия удивит мир на авиасалоне МАКС.