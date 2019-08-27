Минск призвал Европу не использовать вопрос смертной казни как инструмент давления

Вопрос об отмене смертной казни в Белоруссии не должен становиться инструментом давления в диалоге со странами Европы, заявил начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Белоруссии Андрей Бушило.

«Часто мы в дискуссиях (об отмене смертной казни) с европейскими политиками чувствуем, что нас подталкивают, определенный элемент давления мы чувствуем... Мы считаем, что недопустимо превращать вопрос об отмене смертной казни в инструмент давления или предмет политического торга», – сказал Бушило на организованной Советом Европы конференции, посвященной общественному мнению по вопросу смертной казни.

По его словам, Минск ценит возможность обсуждать тему смертной казни с зарубежными партнерами в открытом и конструктивном ключе, потому что «истина рождается через диалог, выслушивание аргументов друг друга, взаимопонимание».

«У нас с Советом Европы нет принципиальных разногласий по поводу перспектив высшей меры наказания, ведь даже в белорусской конституции записано, что смертная казнь применяется сугубо как исключительная мера до ее отмены. Рано или поздно мы придем к этой конституционно оговоренной ситуации, вопрос лишь состоит в том, каким образом», – сказал представитель МИД, передает РИА «Новости».

Он также напомнил, что «в восьми из 10 крупнейших стран мира смертная казнь продолжает применяться, в том числе в таких развитых демократиях, как США и Япония».

Глава рабочей группы белорусского парламента по изучению проблематики отмены смертной казни Андрей Наумович также заявил, что Белоруссия не должна спешить с отменой смертной казни, передает ТАСС.

По его словам, все социологические опросы, проведенные в последние годы, показали, что большинство респондентов выступают за сохранение смертной казни. Парламентарий отметил, что «каждая страна в принятии решения об отмене смертной казни идет своим путем и со своей скоростью».

Наумович также обратил внимание на то, что тенденции по вопросу об отмене смертной казни не так однозначны, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, количество стран, отказавшихся от смертной казни непрерывно растет, сказал он, по данным ООН, порядка 160 стран не используют высшую меру наказания, с другой стороны, Минюст США месяц назад заявил о возобновлении практики применения смертной казни на федеральном уровне. «Даже в некоторых странах- участницах Совета Европы звучат призывы политиков о возобновлении смертной казни», – отметил Наумович.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос о ее отмене выносился на общенациональный референдум. За сохранение исключительной меры наказания тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ. Ряд международных организаций и правозащитники призывают официальный Минск отказаться от смертной казни или ввести на нее мораторий.