Полицейские спасли от гибели более 4 тыс. черепах в Оренбургской области

Следователи межмуниципального управления МВД «Орское» расследуют уголовное дело о контрабанде животных, занесенных в международную Красную книгу.

«В Оренбургской области на автомобильном пункте пропуска через государственную границу России пограничными службами был остановлен автомобиль, в прицепе которого под видом капусты перевозились 4 100 среднеазиатских черепах», – сказано на сайте ведомства.

Отмечается, что водитель задержанного автомобиля пояснил, что не знал о живом грузе, а с заказчиком и собственником товара незнаком. Рыночная стоимость черепах составляет 7 млн 790 тыс.рублей.

Среднеазиатские черепахи – объект охраны по Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (1973 год), поэтому на время решения вопроса с реэкспортом черепахи были размещены в здании Оренбургского педагогического университета. Там за ними ухаживали полицейские, преподаватели и студенты.

После достижения соглашения с Росприроднадзором, комитетом лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 4 100 среднеазиатских черепах были выпущены на волю в Арысском массиве Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что в Брянской области оправдан мужчина, отправленный под суд за лечение беркутов.