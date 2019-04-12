Оправдан мужчина, отправленный под суд за лечение беркутов

В Брянской области суд оправдал спасителя беркутов Владимира Иванченкова, которого ранее обвиняли в незаконном содержании занесенных в Красную книгу беркутов; суд счел обвинения не доказанными.

«Нахожусь будто в прострации. До последнего верил в победу, и все-таки решение суда стало счастливым ошеломлением. Благодарю всех, кто переживал за меня и кто боролся вместе со мной», – рассказал Владимир Иванченков изданию «Брянские новости».

Уточняется, что заседание суда продолжалось около пяти минут. Иванченков заявил, что не считает себя виновным, сразу после этого суд удалился на совещание.

На предыдущем заседании природоохранный прокурор Максим Зубко потребовал лишь оштрафовать его на 50 тысяч рублей.

Напомним, Иванченков около 15 лет выхаживал трех беркутов у себя дома. Он рассказывал, что у всех птиц были травмы: повреждение крыла, раны на груди, атрофированные мышцы. А летом 2018 года в дом к Иванчикову пришла полиция и конфисковала птиц.

После этого беркутов собирались везти в Калугу в центр реабилитации диких животных. Но одна из птиц погибла почти сразу – задохнулась в картонной коробке, другая умерла после транспортировки, сообщается на сайте «Новости Брянска».

Владимир Иванченков заявил, что смог продлить жизнь птицам, а тех, которых у него забрали, погубили. Он также уточнил, что пытался получить разрешение на содержание покалеченных животных, но ответа от чиновников не поступило.

Ранее сообщалось, что двое мужчин в Омской области убили краснокнижных птиц ради шашлыка.