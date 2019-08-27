Китай раскритиковал заявление лидеров G7 по Гонконгу

Пекин выражает крайнее недовольство и решительный протест в связи заявлением лидеров «Большой семерки» по ситуации в Гонконге, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

«Мы выражаем решительное недовольство и протест в связи с безответственными заявлениями лидеров G7 относительно Гонконга», – заявил Гэн Шуан, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ситуация в Гонконге является внутренним делом Китая и ни у одного государства нет права вмешиваться в этот вопрос. «Мы можем сами решить свои вопросы», – заявил Гэн Шуан.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон по итогам прошедшего в Биаррице саммита G7 заявил, что лидеры обсудили ситуацию в Гонконге и призвали избегать насилия. Лидеры «семерки» вновь подтвердили существование и значимость китайско-британской декларации 1984 года по Гонконгу и призвали избегать насилия.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, спустя пять лет после провала «революции зонтиков» в Гонконге набирает силу новая попытка цветной революции. Протесты выглядят все более опасными, поскольку иностранные провокаторы активировали реальные болевые точки мегаполиса. В Китае это видят – и все чаще заявляют о своем праве применить силу, но есть риск, что станет только хуже.