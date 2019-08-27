Вандалы сломали забор храма канонической УПЦ на Украине

Вандалы сломали пять секций забора Свято-Николаевского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Гильча Первая Ровненской области.

«В ночь на 26 августа злоумышленники совершили акт вандализма у Свято-Николаевской церкви села Гильча Первая, Здолбуновского района. Так, по словам настоятеля храма архимандрита Германа (Кулакевича) преступники взломали пять секций церковной ограды», – сказано на сайте Ровненской епархии.

Там также уточняется, что на место преступления была вызвана полиция. В данный момент устанавливаются лица, совершившие данное правонарушение, и их мотивы.

Ранее сообщалось, что на Украине появились «черные регистраторы» для захвата храмов УПЦ.

Напомним, противостояние между канонической УПЦ и непризнанным Киевским патриархатом обострилось после 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот. Ситуация ухудшилась после создания Православной церкви Украины и предоставления ей томоса об автокефалии со стороны Константинопольского патриархата.

Нападения на представителей канонической церкви, осквернение и попытки уничтожить их храмы приобрели регулярный характер. Так, в апреле сторонники ПЦУ захватили Свято-Иоанно-Богословский храм УПЦ в селе Копытов Корецкого района Ровненской области.

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